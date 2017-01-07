На инаугурации Трампа Россию будет представлять посол в США Кисляк

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66-летний ныне Кисляк представлял нашу страну и на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.

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В ПФР назвали точные сроки получения российскими пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей

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Единовременная выплата будет произведена людям пенсионного возраста с 13 по 28 января 2017 года.

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Россия планирует за долги сократить поставки газа в Белоруссию, - СМИ

Актуальный вопрос

Москва ждет от Минска оплаты задолженности по газу, которая составляет 281 миллион долларов.

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Теракт в Иерусалиме: боевик на автокране раздавил толпу людей

ЧП

Трое человек погибли, более 15 получили травмы различной степени тяжести.

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Турецкая полиция арестовала пятерых человек по делу об убийстве посла России Карлова

Азия

Четверо арестованных являлись сослуживцами убийцы Андрея Карлова - Мевлюта Мерта Алтынташа - в правоохранительных органах.

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Авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавит выход группы Северного флота из Сирии

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Группировка российских войск уходит из Средиземного моря в Североморск по решению президента.

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