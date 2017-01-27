Рогозин предложил авиаконструкторам погибающего «Антонова» работу в РоссииОБЩЕСТВО
Вице-премьер уверен, что эти кадры помогут сохранить советскую школу авиастроения.
Юная суперзвезда Евгения Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию с двумя мировыми рекордамиСПОРТ
Российская фигуристка показала невероятное мастерство и стала бесспорным лидером турнира.
Советник Трампа заявила о рассмотрении в администрации США отмены санкций против РоссииАктуальный вопрос
Келлиэнн Конуэй ответила на вопрос о намеченном на 28 января телефонном разговоре между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.
СМИ сообщили о подготовке документов по снятию антироссийских санкций СШАВ МИРЕ
Об отменяющем санкции приказе рассказал сотрудник аналитического центра Atlantic Council.
Президент России наградил орденами Маслякова, Ливанова и ЗахаровуПОЛИТИКА
В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград.
Владимир Путин исполнил вместе со студентами "кузницы олигархов" песню под гитару в МосквеАктуальный вопрос
Президент РФ в День российского студенчества, который традиционно отмечается 25 января, посетил ведущее высшее учебное заведение страны - МГУ.
Славно погуляли полицейские в Чите по случаю получения очередного звания. Как водится набравшись до бровей, бравые служаки устроил...
Суть шпаргалки вроде бы в том, чтобы быть маленькой и незаметной. Но в Воронежском государственном университете считают иначе. Шпо...