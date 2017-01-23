Президент России наградил орденами Маслякова, Ливанова и Захарову

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В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград.

Владимир Путин исполнил вместе со студентами "кузницы олигархов" песню под гитару в Москве

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Президент РФ в День российского студенчества, который традиционно отмечается 25 января, посетил ведущее высшее учебное заведение страны - МГУ.

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Шойгу ввиду ситуации на Украине‍ и Северном Кавказе заявил об укреплении войск на юге России

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Глава Минобороны РФ также потребовал обеспечить безопасность в южном регионе полетов авиации Вооруженных сил страны.

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Медведев и Карапетян разрешили россиянам ездить в Армению по внутренним паспортам

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По единодушному мнению обоих премьеров, принятое в Подмосковье решение даст толчок развитию культурно-гуманитарных отношений между двумя странами.

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Голодец на совещании у Медведева назвала средний размер пенсии в России в 2017 году

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Средний размер пенсии в России составит 13 620 рублей, и ее величина превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов.

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Сенатор Мизулина сообщила о выходе из «Справедливой России»

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О причинах своего решения член Совета Федерации не рассказала.

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