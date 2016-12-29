Россия вступила в 2017 год: Путин поздравил граждан страны с общими победами и единением

ОБЩЕСТВО

В ближайшие 7 часов города России один за одним войдут в будущее.

видео

Опубликовано видео массового исполнения американцами гимна России в Нью-Йорке

В МИРЕ

Учащиеся и профессора Шиллеровского института отдали дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154.

видео опрос

Путин отказался высылать из России американских дипломатов и пригласил их детей на елку в Кремль

Президент РФ подчеркнул, что не опустится до уровня "безответственной дипломатии" и позволит семьям дипломатов остаться в России.

Лавров предложил Путину ответить на санкции США высылкой из России 35 дипломатов

Актуальный вопрос

По словам руководителя МИД РФ, Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности.

опрос

Медведев пожелал объявившей новые санкции администрации Обамы "покоиться с миром"

Актуальный вопрос

Премьер-министр РФ высказал свое мнение по поводу последних действий американских властей в отношении нашей страны.

фото опрос

Самые крупные банки России заявили о готовности простить долги погибшим в результате крушения Ту-154

ОБЩЕСТВО

Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24 и «Открытие» выразили желание помочь семьям жертв.

опрос
Народные новости+ Добавить свою новость
Новое от пользователей
"Мессии" Владимиру Путину поэт посвятил проникновенные стихи"Мессии" Владимиру Путину поэт посвятил проникновенные стихи   10800

После послания президента Федеральному собранию и большой пресс-конференции главы государства читатель "Блокнота" посвятил стихотв...

Над российскими чиновниками от души поиздевались в метро Санкт-ПетербургаНад российскими чиновниками от души поиздевались в метро Санкт-Петербурга   5842

Как следует прошлись по российским чиновникам в питерском метро. На синей ветке появились издевательские плакаты, которые пародиру...

Всю правду о мальчиках открыл новогодний утренникВсю правду о мальчиках открыл новогодний утренник   6372

Неожиданно откровенным получилось объявление на новогоднем утреннике в обычном детском саду. В списке занятых в спектакле детей де...

"Мессии" Владимиру Путину поэт посвятил проникновенные стихи"Мессии" Владимиру Путину поэт посвятил проникновенные стихи   10800

После послания президента Федеральному собранию и большой пресс-конференции главы государства читатель "Блокнота" посвятил стихотв...

Всю правду о мальчиках открыл новогодний утренникВсю правду о мальчиках открыл новогодний утренник   6372

Неожиданно откровенным получилось объявление на новогоднем утреннике в обычном детском саду. В списке занятых в спектакле детей де...

Популярное
Над российскими чиновниками от души поиздевались в метро Санкт-ПетербургаНад российскими чиновниками от души поиздевались в метро Санкт-Петербурга   5842

Как следует прошлись по российским чиновникам в питерском метро. На синей ветке появились издевательские плакаты, которые пародиру...

  

ПопулярноеОбсуждаемое
В России
Глава Ростехнадзора предложил запретить россиянам пользоваться газом в жилых домахГлава Ростехнадзора предложил запретить россиянам пользоваться газом в жилых домах1.
Актуальный вопрос
Россиянам предложили подготовиться к отключению от мирового ИнтернетаРоссиянам предложили подготовиться к отключению от мирового Интернета2.
Актуальный вопрос
Путин отказался высылать из России американских дипломатов и пригласил их детей на елку в КремльПутин отказался высылать из России американских дипломатов и пригласил их детей на елку в Кремль3.
"Защитница вагины" выступила за равные права женщин с мужчинами в социальных сетях4.
Актуальный вопрос
Миллер повысил зарплаты сотрудникам Миллер повысил зарплаты сотрудникам "Газпрома" с начала 2017 года на пять процентов5.
Актуальный вопрос
США должны будут покинуть 96 человек, включая маленьких детей дипломатов, - ЗахароваСША должны будут покинуть 96 человек, включая маленьких детей дипломатов, - Захарова6.
ОБЩЕСТВО
Украина ввела новые санкции против российских предприятий, политиков и правоохранителейУкраина ввела новые санкции против российских предприятий, политиков и правоохранителей7.
ОБЩЕСТВО
Комиссия приняла на рассмотрение семь версий крушения Ту-154 и уже исключила вариант с терактомКомиссия приняла на рассмотрение семь версий крушения Ту-154 и уже исключила вариант с терактом8.
Актуальный вопрос
Сбербанк простит родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154 все долги по кредитам, - СоколовСбербанк простит родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154 все долги по кредитам, - Соколов9.
Актуальный вопрос
Пользователи соцсетей разыскивают жителей Дагестана, давших пощёчину бабушкеПользователи соцсетей разыскивают жителей Дагестана, давших пощёчину бабушке10.
ОБЩЕСТВО
В регионах
Источник: полиция задержала таксиста, обвиняемого в краже телефона у друга замгубернатора МакинаИсточник: полиция задержала таксиста, обвиняемого в краже телефона у друга замгубернатора Макина1.
Воронеж
В Воронеже появятся улицы имени Героев России погибших при исполнении служебного долгаВ Воронеже появятся улицы имени Героев России погибших при исполнении служебного долга2.
Воронеж
СМИ: Алина Зотя разорвала помолвку СМИ: Алина Зотя разорвала помолвку 3.
Молдова
В Кишиневе неопытный водитель, выезжая с парковки, протаранил другое авто и скрылся с места ДТПВ Кишиневе неопытный водитель, выезжая с парковки, протаранил другое авто и скрылся с места ДТП4.
Молдова
Первые лица Таганрога и области поздравили горожан с Новым годомПервые лица Таганрога и области поздравили горожан с Новым годом5.
Таганрог
Игорь Додон: Надеюсь, что 2017 год станет для всего нашего народа годом мира и процветанияИгорь Додон: Надеюсь, что 2017 год станет для всего нашего народа годом мира и процветания6.
Молдова
Автобус с пассажирами из Ростова попал в снежный плен по дороге в ЯлтуАвтобус с пассажирами из Ростова попал в снежный плен по дороге в Ялту7.
Ростов-на-Дону
Пожар в Волгоградской области: один ребенок погиб, трое пострадалиПожар в Волгоградской области: один ребенок погиб, трое пострадали8.
Волгоград
На Левом берегу Воронежа маршрута насмерть сбила пешеходаНа Левом берегу Воронежа маршрута насмерть сбила пешехода9.
Воронеж
За лучший новогодний костюм «Блокнот» дарит подаркиЗа лучший новогодний костюм «Блокнот» дарит подарки10.
Волгодонск
-->