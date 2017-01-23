Президент России наградил орденами Маслякова, Ливанова и ЗахаровуПОЛИТИКА
В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград.
Владимир Путин исполнил вместе со студентами "кузницы олигархов" песню под гитару в МосквеАктуальный вопрос
Президент РФ в День российского студенчества, который традиционно отмечается 25 января, посетил ведущее высшее учебное заведение страны - МГУ.
Шойгу ввиду ситуации на Украине и Северном Кавказе заявил об укреплении войск на юге РоссииАктуальный вопрос
Глава Минобороны РФ также потребовал обеспечить безопасность в южном регионе полетов авиации Вооруженных сил страны.
Медведев и Карапетян разрешили россиянам ездить в Армению по внутренним паспортамАктуальный вопрос
По единодушному мнению обоих премьеров, принятое в Подмосковье решение даст толчок развитию культурно-гуманитарных отношений между двумя странами.
Голодец на совещании у Медведева назвала средний размер пенсии в России в 2017 годуАктуальный вопрос
Средний размер пенсии в России составит 13 620 рублей, и ее величина превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов.
Сенатор Мизулина сообщила о выходе из «Справедливой России»ПОЛИТИКА
О причинах своего решения член Совета Федерации не рассказала.
Любо-дорого посмотреть, как эффектная брюнетка с большой грудью ползает по полу, собирая всю грязь на белую блузку и черную юбку-к...
Суть шпаргалки вроде бы в том, чтобы быть маленькой и незаметной. Но в Воронежском государственном университете считают иначе. Шпо...