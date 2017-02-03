Трамп заступился за обвиненного в убийствах ПутинаВ МИРЕ
Президент США заявил, что Америка не является "невинной страной".
22 процента американцев заявили о том, что Россия является врагом Соединенных ШтатовВ МИРЕ
В то же время 19% жителей США считают РФ союзником и дружественным государством.
Художники нарисовали на стене в Австралии "оседлавших" национальные символы Путина и ТрампаАвстралия
О граффити в Мельбурне сообщила певица Зуля Камалова.
Президент Белоруссии пригрозил уголовным делом российскому министру сельского хозяйстваПОЛИТИКА
Во время пресс-конференции Александр Лукашенко заявил о враждебных Владимиру Путину силах в правительстве России.
Путин отправил в отставку 16 генералов МВД, МЧС и СКР, а также назначил преемника Поклонской в КрымуАктуальный вопрос
Президент России пост прокурора Республики Крым доверил Олегу Камшилову - сроком на пять лет.
Вскрытая в Лос-Анджелесе допинг-проба «Б» дала плюс на запрещенный препарат у ПоветкинаАктуальный вопрос
Незадолго до вскрытия пробы «Б» в США пришел результат из независимой лаборатории в швейцарской Лозанне, который показывает отсутствие допинга в организме российского боксера.
На днях в лесопарке Балашихи был замечен необычный для Подмосковья зверь. Высоко на дереве сидел енот-полоскун. Несчастное животно...
Любо-дорого посмотреть, как эффектная брюнетка с большой грудью ползает по полу, собирая всю грязь на белую блузку и черную юбку-к...