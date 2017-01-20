Дональд Трамп официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов АмерикиВ МИРЕ
Республиканец принял власть и поклялся служить американскому народу.
План поддержки экономики на 2017 год прошел одобрение МедведеваЭКОНОМИКА
В первую очередь финансированием будут обеспечены различные отрасли машиностроения.
Дмитрий Песков: Надеюсь, Путин пойдет на новый срокОБЩЕСТВО
Пресс-секретарь Кремля высказался по поводу предстоящих президентских выборов в России.
Депутат Госдумы потребовал у Бастрыкина проверить "гирлянды Собянина" на коррупциюАктуальный вопрос
Валерия Рашкина возмутила растрата 144 миллионов рублей на 64 новогодние световые конструкции в Москве.
Опубликовано видео с места трагедии в конном клубе в Бердске, где погибли девочка и женщинаВидео
Из числа версий ЧП самой вероятной является скопление снега на крыше конного клуба.
Минфин забраковал антитабачную концепцию Минздрава на предстоящую пятилеткуАктуальный вопрос
Экономисты не согласны с предложением медиков повысить ставки на акцизы на табак.
Снежная секс-революция творится в Калининграде. Вот такую аппетитную бабу слепили жители города, с размером эдак пятым. Это получш...
Социальную несправедливость в Бийске взялся устранить молодой водитель КАМАЗа. Он заботливо выгрузил у дверей городской администра...