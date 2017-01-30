На Украине заявили о стрельбе по самолету ВМС с российского противолодочного корабля в Черном море

В МИРЕ

Информацию украинских СМИ об инциденте подтвердил министр обороны Степан Полторак.

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Журналисты узнали о решении правительства повысить пенсионный возраст

Актуальный вопрос

Правительство уже начало обсуждение сценариев и нюансов повышения.

Группу арестованных офицеров ФСБ России обвинили в работе на ЦРУ, - СМИ

Актуальный вопрос

Всего по делу о государственной измене и хакерских атаках арестовано четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют еще восемь.

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В Госдуме машинам скорой помощи отказали в праве таранить мешающие проезду автомобили

Актуальный вопрос

По словам депутата Андрея Исаева, главное в этом деле - не наказание человека, который не пропустил "скорую", а спасение больного.

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Спецслужбы помешали боевикам совершить теракт на чемпионате мира по хоккею-2016 в Москве

Актуальный вопрос

ФСБ России в мае прошлого года сообщила о задержании группы граждан стран из Центральной Азии, планировавших осуществить серию террористических актов.

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Названа дата восстановления авиасообщения между Россией и Египтом

ОБЩЕСТВО

Если проверки пройдут успешно, уже во второй половине месяца в Египет могут отправиться первые самолеты.

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