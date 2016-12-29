Россия вступила в 2017 год: Путин поздравил граждан страны с общими победами и единениемОБЩЕСТВО
В ближайшие 7 часов города России один за одним войдут в будущее.
Опубликовано видео массового исполнения американцами гимна России в Нью-ЙоркеВ МИРЕ
Учащиеся и профессора Шиллеровского института отдали дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154.
Путин отказался высылать из России американских дипломатов и пригласил их детей на елку в Кремль
Президент РФ подчеркнул, что не опустится до уровня "безответственной дипломатии" и позволит семьям дипломатов остаться в России.
Лавров предложил Путину ответить на санкции США высылкой из России 35 дипломатовАктуальный вопрос
По словам руководителя МИД РФ, Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности.
Медведев пожелал объявившей новые санкции администрации Обамы "покоиться с миром"Актуальный вопрос
Премьер-министр РФ высказал свое мнение по поводу последних действий американских властей в отношении нашей страны.
Самые крупные банки России заявили о готовности простить долги погибшим в результате крушения Ту-154ОБЩЕСТВО
Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24 и «Открытие» выразили желание помочь семьям жертв.
После послания президента Федеральному собранию и большой пресс-конференции главы государства читатель "Блокнота" посвятил стихотв...