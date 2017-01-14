Минобороны России попросило прощения у родных и близких жертв авиакатастрофы Ту-154

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Соболезнования родственникам погибших на похоронах выразили министр транспорта РФ Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

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Песков рассказал о ежедневных атаках американских хакеров на сайт президента России

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Спикер Кремля заявил, что киберпреступники из разных стран постоянно пытаются взломать сайт главы государства, но Россия не обвиняет в этом правительства других государств.

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Уменьшилось число считающих Россию богатой, свободной и передовой страной

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Большинство участников опроса считают, что в мире Россию боятся из-за мощных армии и флота.

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Новое высказывание Медведева про «денег нет» всколыхнуло Интернет

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Во время вручения премии правительства в области СМИ премьер-министр посулил журналистам не только «клики», но и «лайки».

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По мнению второго человека в правительстве, в своих действиях власти и бизнесу нужно исходить из условия отмены ограничительных мер.

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Ранее Басманный суд оставил экс-главу Минэкономразвития под арестом до 15 апреля.

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