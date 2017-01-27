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Российская фигуристка показала невероятное мастерство и стала бесспорным лидером турнира.

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Келлиэнн Конуэй ответила на вопрос о намеченном на 28 января телефонном разговоре между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об отменяющем санкции приказе рассказал сотрудник аналитического центра Atlantic Council.

Президент России наградил орденами Маслякова, Ливанова и Захарову

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В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград.

Владимир Путин исполнил вместе со студентами "кузницы олигархов" песню под гитару в Москве

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Президент РФ в День российского студенчества, который традиционно отмечается 25 января, посетил ведущее высшее учебное заведение страны - МГУ.

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