На инаугурации Трампа Россию будет представлять посол в США КислякАктуальный вопрос
66-летний ныне Кисляк представлял нашу страну и на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.
В ПФР назвали точные сроки получения российскими пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублейАктуальный вопрос
Единовременная выплата будет произведена людям пенсионного возраста с 13 по 28 января 2017 года.
Россия планирует за долги сократить поставки газа в Белоруссию, - СМИАктуальный вопрос
Москва ждет от Минска оплаты задолженности по газу, которая составляет 281 миллион долларов.
Теракт в Иерусалиме: боевик на автокране раздавил толпу людейЧП
Трое человек погибли, более 15 получили травмы различной степени тяжести.
Турецкая полиция арестовала пятерых человек по делу об убийстве посла России КарловаАзия
Четверо арестованных являлись сослуживцами убийцы Андрея Карлова - Мевлюта Мерта Алтынташа - в правоохранительных органах.
Авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавит выход группы Северного флота из СирииПОЛИТИКА
Группировка российских войск уходит из Средиземного моря в Североморск по решению президента.
Самый лучший новогодний сюрприз получили детишки в Морозовской больнице в Москве. С крыши, прямо к окнам палат к ним на тросах спу...
После послания президента Федеральному собранию и большой пресс-конференции главы государства читатель "Блокнота" посвятил стихотв...