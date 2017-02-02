Художники нарисовали на стене в Австралии "оседлавших" национальные символы Путина и ТрампаАвстралия
О граффити в Мельбурне сообщила певица Зуля Камалова.
Президент Белоруссии пригрозил уголовным делом российскому министру сельского хозяйстваПОЛИТИКА
Во время пресс-конференции Александр Лукашенко заявил о враждебных Владимиру Путину силах в правительстве России.
Путин отправил в отставку 16 генералов МВД, МЧС и СКР, а также назначил преемника Поклонской в КрымуАктуальный вопрос
Президент России пост прокурора Республики Крым доверил Олегу Камшилову - сроком на пять лет.
Вскрытая в Лос-Анджелесе допинг-проба «Б» дала плюс на запрещенный препарат у ПоветкинаАктуальный вопрос
Незадолго до вскрытия пробы «Б» в США пришел результат из независимой лаборатории в швейцарской Лозанне, который показывает отсутствие допинга в организме российского боксера.
ФСБ заявила об установлении пограничной зоны с БелоруссиейОБЩЕСТВО
Уже на следующей неделе в соседней стране начнет действовать безвизовый режим для граждан 80 стран, и Москва решила обезопасить себя.
На Украине заявили о стрельбе по самолету ВМС с российского противолодочного корабля в Черном мореВ МИРЕ
Информацию украинских СМИ об инциденте подтвердил министр обороны Степан Полторак.
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