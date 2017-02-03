Трамп заступился за обвиненного в убийствах Путина

В МИРЕ

Президент США заявил, что Америка не является "невинной страной".

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22 процента американцев заявили о том, что Россия является врагом Соединенных Штатов

В МИРЕ

В то же время 19% жителей США считают РФ союзником и дружественным государством.

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Художники нарисовали на стене в Австралии "оседлавших" национальные символы Путина и Трампа

Австралия

О граффити в Мельбурне сообщила певица Зуля Камалова.

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Президент Белоруссии пригрозил уголовным делом российскому министру сельского хозяйства

ПОЛИТИКА

Во время пресс-конференции Александр Лукашенко заявил о враждебных Владимиру Путину силах в правительстве России.

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Путин отправил в отставку 16 генералов МВД, МЧС и СКР, а также назначил преемника Поклонской в Крыму

Актуальный вопрос

Президент России пост прокурора Республики Крым доверил Олегу Камшилову - сроком на пять лет.

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Вскрытая в Лос-Анджелесе допинг-проба «Б» дала плюс на запрещенный препарат у Поветкина

Актуальный вопрос

Незадолго до вскрытия пробы «Б» в США пришел результат из независимой лаборатории в швейцарской Лозанне, который показывает отсутствие допинга в организме российского боксера.

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