Россия

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Информационный портал «Блокнот Россия» – это не только самые свежие и интересные новости страны, но и всего мира!

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