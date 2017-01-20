Дональд Трамп официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки

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Республиканец принял власть и поклялся служить американскому народу.

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План поддержки экономики на 2017 год прошел одобрение Медведева

ЭКОНОМИКА

В первую очередь финансированием будут обеспечены различные отрасли машиностроения.

Дмитрий Песков: Надеюсь, Путин пойдет на новый срок

ОБЩЕСТВО

Пресс-секретарь Кремля высказался по поводу предстоящих президентских выборов в России.

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Депутат Госдумы потребовал у Бастрыкина проверить "гирлянды Собянина" на коррупцию

Актуальный вопрос

Валерия Рашкина возмутила растрата 144 миллионов рублей на 64 новогодние световые конструкции в Москве.

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Опубликовано видео с места трагедии в конном клубе в Бердске, где погибли девочка и женщина

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Из числа версий ЧП самой вероятной является скопление снега на крыше конного клуба.

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Минфин забраковал антитабачную концепцию Минздрава на предстоящую пятилетку

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Экономисты не согласны с предложением медиков повысить ставки на акцизы на табак.

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