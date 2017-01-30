На Украине заявили о стрельбе по самолету ВМС с российского противолодочного корабля в Черном мореВ МИРЕ
Информацию украинских СМИ об инциденте подтвердил министр обороны Степан Полторак.
Журналисты узнали о решении правительства повысить пенсионный возрастАктуальный вопрос
Правительство уже начало обсуждение сценариев и нюансов повышения.
Группу арестованных офицеров ФСБ России обвинили в работе на ЦРУ, - СМИАктуальный вопрос
Всего по делу о государственной измене и хакерских атаках арестовано четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют еще восемь.
В Госдуме машинам скорой помощи отказали в праве таранить мешающие проезду автомобилиАктуальный вопрос
По словам депутата Андрея Исаева, главное в этом деле - не наказание человека, который не пропустил "скорую", а спасение больного.
Спецслужбы помешали боевикам совершить теракт на чемпионате мира по хоккею-2016 в МосквеАктуальный вопрос
ФСБ России в мае прошлого года сообщила о задержании группы граждан стран из Центральной Азии, планировавших осуществить серию террористических актов.
Названа дата восстановления авиасообщения между Россией и ЕгиптомОБЩЕСТВО
Если проверки пройдут успешно, уже во второй половине месяца в Египет могут отправиться первые самолеты.
Аэропорт «Победилово» в Кирове находится под надежной охраной пушистого чоповца. Охраннику-человеку тоже спокойнее, когда перед пр...
Суть шпаргалки вроде бы в том, чтобы быть маленькой и незаметной. Но в Воронежском государственном университете считают иначе. Шпо...